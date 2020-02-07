شعراوي يبحث مع 21 من ممثلي الجمعيات الأهلية المشاركة في «حياة كريمة»

ممثلو الجمعيات الأهلية يتعهدون ببذل كل الجهود والتعاون مع التنمية المحلية



بحث وزير التنمية المحلية، محمود شعراوي، مع 21 من مسئولي الجمعيات الأهلية المشاركة في مبادرة "حياة كريمة"، لتنمية القرى الأكثر احتياجًا والتي سيتم تنفيذ مرحلتها الأولى في 143 قرية بـ11 محافظة، باستثمارات تبلغ حوالي 3.3 مليار جنيه، وذلك بحضور مستشار وزيرة التضامن، خالد عبد الفتاح، وفريق الوحدة المركزية التي تم تشكيلها بالوزارة والخاصة بمتابعة تنفيذ المبادرة.

واستعرض شعراوي، اليوم الجمعة، خلال اللقاء، الموقف التنفيذي والتدخلات التي ستقوم بها كل جمعية في القرى المستهدفة سواء رفع كفاءة المنازل وتوصيل الوصلات المنزلية للصرف الصحي ومياه الشرب، وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية، والقوافل الطبية والبيطرية وبرامج التوعية.

وأكد أن المبادرة تسعى لتغيير حياة المواطنين البسطاء في كافة القرى المستهدفة، وإحداث تغيير شامل في شكل القرية، مضيفًا: "عايزين نحسس المواطن إن فيه تغيير حصل فى حياته وإن الدولة والمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية تعمل جميعاً من أجله ولخدمته".

وشدد على ضرورة توحيد جميع الجهود من الجميعات الأهلية والوزارات المختلفة المشاركة فى تلك المبادرة لتنفيذ تكليفات وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أهمية دور الجمعيات الأهلية فى دعم الجهود التى تقوم الحكومة خاصة فى القرى الأكثر احتياجاً بالمحافظات والمساهمة فى تغيير حياة المواطن بهذه القرى فى كافة المجالات.

وأشار إلى أهمية عنصر الوقت فى تنفيذ التدخلات والمشروعات التى ستقوم بها الجميعات الأهلية والتي لا بد أن تنتهى من جميع أعمالها قبل 30 يونيو 2020، لافتًا إلى أهمية الدور الذى سيقوم به السادة المحافظين فى متابعة تنفيذ المبادرة وتذليل أى معوقات أو تحديات تواجه عملية التنفيذ على أرض الواقع.

وقال شعراوي، إن الحكومة تسعى أيضاً بجانب المشروعات التى سيتم تنفيذها فى تلك القرى التركيزعلى الجوانب الاقتصادية، وزيادة الدخل وتوفير فرص عمل مستدامة لمواطني القرى المستهدفة من خلال توجيه مشروعات صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك التابيعن للوزارة أو تحفيز المجتمع المدني ودور الجمعيات الأهلية لتوفير برامج تدريب وتأهيل لأهالى تلك القرى ومساعدتهم فى تسويق المنتجات.

ولفت إلى أهمية الاستفادة من الفرص التي تتيحها جهات تمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير التدريب التحويلي والمهني، والاهتمام بتشغيل المقاولين المحليين والإستعانة بالعمالة المحلية في المشروعات التي يجري تنفيذها للمساهمة فى توفير فرص عمل لهم، بما يساهم في إعطاء دفعة للاقتصاد المحلي داخل القرى المستهدفة.

وأشار إلى جهود الانتهاء من التصور الخاص بتطوير نماذج من القرى المستهدفة فى المرحلة الأولى للمبادرة وتحويلها لقرى نموذجية مكتملة الخدمات وتتوفر بها فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير كافة الاحتياجات لتلك القرى من فصول تعليمية ومدارس وصرف صحى ومياه ورصف ووحدات صحية وبيطرية.

وأوضح شعراوى، أن المبادرة شهدت دفعة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، حيث تم الانتهاء من إسناد كافة المشروعات وتوفير مخصصات مالية للمحافظات وجهات الاسناد، كما تم الانتهاء من تحديد كافة المشروعات المطلوب تنفيذها والتنسيق مع الجهات التي ستتولي الإشراف على التنفيذ، سواء كانت جهات إسناد مركزية أو محافظات، وتقديم الدعم الكافي للمحافظات وجهات الإسناد لتتمكن من إسناد جميع هذه المشروعات خلال الشهر الماضي.

وتم الاتفاق في ختام الاجتماع على التحرك بصورة متوازية، فيما يخص تنفيذ الجمعيات لمشروعاتها وتداخلاتها مع المشروعات التي تنفذها الجهات المعنية للانتهاء منها في التوقيتات المحددة والتي تتم بإشراف وزارة التنمية المحلية والتنسيق مع وزارة التضامن والمحافظات.

وفى ختام اللقاء تعهد رؤساء وممثلى الجمعيات الأهلية ببذل كل جهودها والتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات ووزارة التضامن للانتهاء من المشروعات التى سيتم تنفيذها فى التوقيات المحددة.