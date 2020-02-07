أمير مرتضى يكشف قيمة تعاقد الزمالك مع بوطيب وبن شرقي وراتب عواد

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن فريقه أصبح يعرف ما يُريده في الصفقات، خاصة أنه لم يكن مُنظما من قبل ذلك.

وأضاف أمير مرتضى، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة أون سبورت، اليوم: "الزمالك نظم الصفقات وأصبح يعلم ما يريده الموضوع لم يكن منظما قبل ذلك، حققنا 3 بطولات على مدار تواجدي منذ سنة وسبعة شهور".

وتابع: "عقد المغربي خالد بوطيب مع الزمالك بـ 250 ألف يورو، وعقده في السنة الأولى بـ500 ألف يورو في الموسم الأول والثاني كان مليون يورو وفسخنا العقد".

وواصل: "لا دخل لي بالأرقام التي تقال، ولا علاقة لي بتألق اللاعب من عدمه وكنا نتوقع له مستوى أفضل لأنه مهاجم المغرب وسجل هدفًا أمام إسبانيا".

واستكمل: "أشرف بن شرقي انضم من الهلال بقرابة 400 ألف دولار ومحمد عواد لا يتقاضى 15 مليون سنويًا ويوجد ناد آخر ضم لاعب بـ 4 أو 5 ملايين دولار ولم يتحدث أحد والمصري ضم إسلام عيسى برقم كبير وباعه برقم كبير".

وأضاف: "الزمالك قدم للكرة المصرية أحمد سيد زيزو، وتعاقدنا معه مقابل 200 ألف يورو، حققنا أكثر من بطولة، الزمالك كان عندما يحقق بطولة يفرط في اللاعبين لكن تمكسنا وحافظنا على فرجاني ساسي وطارق حامد ومحمود علاء، وانتهى زمن التعاقد مع لاعبين بأرقام كبيرة".