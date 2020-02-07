أمونيكي يعلن قائمة المقاصة لمواجهة الإنتاج الحربي

أعلن النيجيري إيمانويل أمونيكي، المدير الفني لمصر المقاصة، عن قائمة الفريق لمواجهة الإنتاج الحربي، والتي ستكون أول مباراة له في قيادة الفريق، بعد توليه المسؤولية الفنية بعد إقالة أحمد حسام ميدو، المدرب السابق للفريق.

ويستعد المقاصة لمواجهة الإنتاج الحربي في السابعة والنصف مساء غد السبت على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة كل من: محمود حمدي ومحمد كوكو وعاصم سعيد ومحمد دبش وأحمد ياسين وحسني فتحي وعصام صبحي وأحمد محسن ومحمد دسوقي ومصطفى شبيطة وصلاح ريكو وخالد أوتشو وأحمد مرشوح وصلاح عاشور ومحمد إبراهيم وشميلس بيكلي وميدو جابر وباولن فوافي وعمرو مرعي وأودو موسيس.