الرئيس التونسي يغيب عن قمة الاتحاد الافريقي لأسباب صحية



أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الجمعة، غياب الرئيس قيس سعيد عن قمة الاتحاد الإفريقي المقررة في أديس أبابا يومي 9 و10 فبراير الجاري.

وذكر بيان الرئاسة، أن سعيد سيخضع للراحة التامة لمدة 4 أيام، إثر إصابته بالتهاب حاد في الحنجرة، وفق ما أوصى به الطبيب المباشر له.

كما أفادت الرئاسة بأن الوزير المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية السيد صبري باشطبجي سيقوم بتمثيل الرئيس في القمة العادية الثالثة والثلاثين للاتحاد الأفريقي.

وبخلاف زيارته الرسمية الى الجزائر في وقت سابق من الشهر الجاري وزيارته الى سلطنة عمان لتقديم واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس، لم يؤد قيس سعيد أي زيارة خارجية منذ استلامه منصبه رسميا في 23 أكتوبر الماضي.