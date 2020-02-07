وزير الصحة السعودي: لم نسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد

قال وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، إن المملكة العربية السعودية لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس «كورونا» المستجد.

وأضاف «الربيعة» في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الجمعة، «لدينا احتياطات كبيرة لمنع العدوى في أي مستشفى عند وجود أي اشتباه»، مؤكدًا أن «جميع حالات الاشتباه التي فحصت كانت نتائجها سليمة».

ووصل العدد الإجمالي للوفيات في الصين بسبب «كورونا» المستجد، اليوم الجمعة، إلى 636 حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس حول العالم أكثر من 31 ألف إصابة.