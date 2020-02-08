روسيا وبيلاروس تتوصلان لاتفاق بشأن شحنات الغاز الروسي

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توصلت روسيا وبيلاروس إلى اتفاق بشأن شحنات الغاز الروسي في عام 2020، حسبما قال ديمتري كوزاك نائب رئيس هيئة العاملين بمكتب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصحفيين في سوتشي.

وذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرج أن روسيا ستقوم بنقل الغاز إلى بيلاروس خلال العام الجاري بنفس شروط شحنات عام 2019.

ووافق مسؤولو روسيا وبيلاروس على مساعدة الشركات من كلا البلدين في التوصل لاتفاقيات تجارية بشأن إمدادات خام النفط الروسي.

وتم التوصل للاتفاقيات خلال مباحثات ثنائية ترأسها بوتين ورئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو.

وكان لوكاشينكو قد وصل الليلة الماضية إلى منتجع سوتشي بجنوب روسيا.

وخلال الأسابيع الأخيرة، اتهم لوكاشينكو روسيا، وهي أحد أقرب حلفاء بلاده بزيادة أسعار النفط. وقال لوكاشينكو أمس الخميس إن روسيا لم تف الشهر الماضي بتقديم كمية متفق عليها من النفط.

وكانت روسيا اتفقت على مد بيلاروس بمليوني طن من النفط شهريا، وقال لوكاشينكو في الاجتماع مع مسؤولي الطاقة: "لقد زودونا بـ500 ألف طن، أي الربع فقط، في كانون ثان/يناير"، بحسب بيان رسمي.