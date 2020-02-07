استقرار عدد منصات النفط والغاز في أمريكا

أظهرت بيانات شركة بيكر هيوز الأمريكية الخدمات النفطية الصادرة اليوم الجمعة استقرار عدد منصات النفط والغاز الطبيعي العاملة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الحالي، في ظل حالة الغموض التي تحيط بأسواق في الأسواق العالمية على خلفية المخاوف من تراجع الطلب على الطاقة نتيجة تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد في الصين.

بلغ عدد المنصات العاملة حتى نهاية الأسبوع اليوم 790 منصة وهو نفس مستواه في الأسبوع الماضي، في حين يقل العدد بمقدار 265 منصة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت بيانات وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة إلى ارتفاع عدد منصات النفط بمقدار منصة واحدة إلى 676 منصة خلال الأسبوع الحالي عن الأسبوع الماضي. في حين تراجع عدد منصات الغاز الطبيعي بمقدار منصة إلى 111 منصة خلال أسبوع.

يذكر أن عدد منصات النفط والغاز العاملة يمثل مؤشرا مهما على مستويات الإنتاج المستقبلية واتجاهات الإنفاق الرأسمالي لشركات النفط في مجال التنقيب والإنتاج.