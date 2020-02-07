برلين: هناك نحو ألفي مشرد في العاصمة الألمانية

صرحت مسؤولة ألمانية بارزة، اليوم الجمعة، بأنه تم تسجيل 1976 شخصا مشردا في برلين خلال أول إحصاء منهجي للمشردين على المستوى الاتحادي بألمانيا.

وقالت إلكه برايتنباخ عضو مجلس الشيوخ للشؤون الاجتماعية ببرلين اليوم، إنه من بين هؤلاء الأشخاص، تم العثور على 800 شخص مشرد في الشوارع، موضحة أن الـ942 شخصا الآخرين يقيمون في مؤسسات مساعدة للحماية من البرد.

ولكن تمت الإشارة إلى أنه على الأرجح لم يتم تسجيل جميع المشردين الذين يعيشون في الشوارع خلال فعالية رصد المشردين ببرلين التي تمت قبل أسبوع.

وقالت برايتنباخ إنه لهذا السبب من المقرر أن يكون هناك عمليات تسجيل وإحصاء أخرى.

يشار إلى أنه قبل هذا التسجيل الأخير للمشردين في برلين قبل أسبوع، لم يكن هناك سوى تقييمات تقريبية لعدد المشردين في العاصمة الألمانية، وكانت تتراوح بين 6 آلاف و10 آلاف مشرد.

وعند الإحصاء الأخير، تم تسجيل المشردين في محطات قطارات الشوارع وفي مترو الأنفاق وكذلك في مراكز الإنقاذ وفي مخفر الشرطة.

وبحسب البيانات، سرد نحو ثلث المشردين في الشوارع لفريق الإحصاء معلومات عن وضع حياتهم الشخصية، علما بأن 55% منهم تتراوح أعمارهم بين 30 و49 عاما، 84% منهم رجال.

يذكر أن نحو 2600 متطوع في برلين ساروا على الأقدام ليلة 29 وحتى 30 يناير الماضي في طرق محددة من قبل بالعاصمة الألمانية من أجل إحصاء المشردين وطرح أسئلة عليهم -إن أمكن- عن المرحلة العمرية مثلا وعن الموطن وعن وضعهم في الشارع.

وبهذه الحملة التي تحمل اسم "ليلة للتضامن"، نفذت برلين مطالب طويلة المدى. والهدف من ذلك هو تحسين عروض المساعدة لهؤلاء الأشخاص بناء على المعلومات التي يتم جمعها.