تحدث سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، عن مواجهة الزمالك غلي لقب كأس السوبر المصري عن الموسم الماضي، يوم ٢٠ فبراير الجاري، مشيرا إلى أنه طالب اللاعبين بالتركيز خلال الفترة المقبلة من أجل التتويج باللقب السادس أمام الأبيض.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أم بي سي مصر" : "نقدر الزمالك ونحترمه، واجهنا بعض 6 مرات قبل ذلك فزنا بخمسة وتعثرنا في لقاء واحد، وإن شاء الله الكأس المقبل يكون السادس، والنتيجة تكون 6-1".

وأشار، إلى أنه طالب اللاعبين بضرورة وجود مزيد من التركيز في المرحلة المقبلة، نظرًا لأهمية المنافسات.

وحقق الأهلي الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري المصري، ليتصدر ترتيب المسابقة، بعدما حقق العلامة الكاملة والفوز في جميع مبارياته.

وتطرق للحديث عن أحد نجوم مباراة بيراميدز والأهلي، قائلا: "أليو ديانج تشعر أنه تربى داخل الأهلي لديه روح وإصرار النادي الأهلي".

وواصل: "أليو بادجي خامة جيدة ومع انسجامه سيقدم مستوى أفضل، سيسافر إلى السنغال لأن جواز سفره منتهي ويجب أن يقوم بتجديده قبل السفر للإمارات لذا سيسافر لمدة 48 ساعة".

وتطرق للحديث عن قرار إكرامي بالرحيل عن القلعة الحمراء، قائلا: "شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي، من العناصر المهمة جدًا والركائز الأساسية في الفريق وشأنه شأن حسام عاشور وأحمد فتحي ووليد سليمان، وكان لي جلسة من 48 ساعة مع هذا الرباعي، وتحدثنا أن المرحلة الحالية حاسمة في بطولات كثيرة تثبيت الأقدام بقوة في الدوري، ومشوارك في البطولة الإفريقية وحسم السوبر مع الزمالك، فيجب أن يكون هناك مزيد من التفكير ولكن في مارس أمامنا وقت لكي نتحدث معهم عن التجديد".