ماكرون يعرض «حوارا استراتيجيا» على الشركاء بشأن الردع النووي

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ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة أن فرنسا يمكن أن تفتح المجال أمام شركائها الأوروبيين لمناقشة الردع النووي.

وقال ماكرون في كلمة بشأن إستراتيجية الدفاع الفرنسية إن الأطراف المهتمة يمكن أن تفتح "حوارا إستراتيجيا" مع فرنسا بشأن الردع النووي، والمشاركة في تدريبات عسكرية مع القوات الفرنسية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

غير أنه أضاف أن باريس لن تتشارك ترسانتها النووية مع أحد.

وقال ماكرن إن أوروبا يجب أن تصبح أكثر استقلالا فيما يتعلق بالدفاع، وأقل اعتمادا على الولايات المتحدة.

ورغم ذلك، قال الرئيس الفرنسي إنه على المدى البعيد، سوف يعتمد أمن القارة بالفعل على تحالف قوي مع أمريكا.