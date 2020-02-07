أول فريق نسائي لهوكي الجليد في قرغيزستان يكسر الحواجز النمطية

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شكلت مجموعة من الفتيات في قرية نائية في قرغيزستان أول فريق نسائي خالص لهوكي الجليد في هذه الدولة الواقعة في وسط آسيا.

وتبعد قرية أوترادنوي بنحو 400 كيلومتر إلى الشرق من العاصمة بشكك وفيها بدأت نحو 15 طالبة التدريب قبل ثلاثة أعوام في قطعة أرض يملكها مدربهن مستخدمين ما يتوفر لهن من أدوات.

وقال المدرب سلامات عبد الرحمانوف لتلفزيون رويترز :"في الشتاء أصنع ملعبا جليديا. هذا سادس عام أقوم بهذ".

ووصلت أخبار هذا الفريق إلى سويسرا وسرعان ما حصلت اللاعبات على كل الأدوات الخاصة باللعبة على مستوى الاحتراف وذلك بفضل تبرعات الجالية القرغيزية المقيمة هناك.

وبسبب عدم وجود فرق أخرى مماثلة للعب أمامها تمارس الفتيات في هذا الفريق مهاراتهن في مواجهة فرق للذكور بينما يشعر بعض أولياء أمور الفتيات بالقلق نتيجة تعرضهن لبعض الإصابات أحيانا.

وقالت أنيورا جاستيركيفا والدة إحدى الفتيات :"أصابها القرص في عينها وأصيبت بارتجاج في المخ ولكن حالتها تحسنت الآن وعادت للعب ثانية".

وبعد ظهور الفريق النسائي الأول في البلاد وكسره احتكار الذكور للعبة أصبح حضوره واضحا في هذه الرياضة في قرغيزستان.

وعن التجربة قالت زارينا كاراباييفا حارسة المرمى :"زملائي في الصف وابنة المدرب اقترحا علي تجربة حظي ومحاولة اللعب".

وأكمل :"حاولت اللعب كحارسة مرمى ولأنني كنت جيدة في ذلك جعلوني حارسة للمرمى.. لم أتصور مطلقا أنني سألعب الهوكي".