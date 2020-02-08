إحلال وتجديد شبكة المياه الرئيسية بسانت كاترين

قال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، يجري إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي الرئيسية بالمدينة، و التي جرى إقامتها منذ 25 عام ، موضحًا أنه جرى انشاء الشبكة منذ عام 1996 و لم يتم استغلالها مما عرضها للتلف.

وأضاف رئيس المدينة، جرى تجربة الشبكة اليوم بعد إجراء الصيانة لها في بعض المناطق، للتأكد من صلاحيتها تمهيدا لتشغيلها.

وأكد أنه سيجرى تطهير جميع الخزانات، و إنشاء شبكة داخلية، وربطها بالشبكة الرئيسية، لتوصيل المياه للوحدات السكنية، بهدف القضاء على مشكلة مياه الشرب بالمدينة، ومنع ظاهرة سيارات المياه.