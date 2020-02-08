مقتل نائب برلماني روسي ثري في حادث تحطم مروحية بجمهورية تتارستان

أفاد مصدر في جهاز الطوارئ بجمهورية تتارستان الروسية بمقتل إيرات خيرولين، عضو مجلس الدوما اليوم الجمعة، في حادث تحطم مروحية.



ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن المصدر قوله اليوم"إن خيرولين قتل في الحادث" مؤكداً نجأة شخصين آخرين، كانا على متن المروحية.



وكانت المتحدثة باسم نيابة النقل العامة في دائرة نهر فولجا الفيدرالية، مايا إيفانوفا، قد أعلنت في وقت سابق أن شخصًا واحدًا قد نجا من تحطم مروحية من طراز "بيل 406" تابعة لشركة "فوستوك ترانس" بالقرب من مدينة "لايشيفو" في جمهورية تتارستان.



على نفس الصعيد، أعلنت هيئة الطيران الروسية أنها شكلت لجنة للتحقيق في أسباب وقوع الحادث، مشيرة إلى أن سوء الأحوال الجوية يعتبر السبب الأولي للحادث.



وكان أيرات خيرولين نائبًا في الدوما الروسي في الدورات الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، وكان نائبًا لرئيس لجنة الدوما لشؤون الزراعة، واحتل 96 في قائمة أغنى 100 نائب ومسؤول في روسيا وفقًا لتصنيف مجلة "فوربس".



وفقًا للإقرار الضريبي الصادر عن عام 2018، أصبح خيرولين أغنى نائب من تتارستان، حيث بلغ دخله المعلن88ر158مليون روبل( حوالي53ر2مليون دولار).