تمديد الرسوم الإضافية على واردات أمريكا من الصلب والألومنيوم

يدخل قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد الرسوم الإضافية المقررة على واردات الصلب والألومنيوم حيز التطبيق مع منتصف ليل الجمعة / السبت .

كان الرئيس ترامب قد فرض في 2018 رسوما بنسبة 25% على واردات بلاده من الصلب و10% على واردات الألومنيوم بدعوى حماية الأمن القومي الأمريكي.

وفي الشهر الماضي قال ترامب في بيان إن الرسوم الأولية التي فرضها لم تحقق العائد المطلوب بتعزيز موقف المنتجين المحليين لكل من الصلب والألومنيوم. وقال البيت الأبيض إن الشركات الأجنبية التفت على الرسوم الأولية من خلال تصدير منتجات متنوعة مثل المسامير والأسلاك إلى الولايات المتحدة، حيث يعتزم إخضاع عدد أكبر من منتجات الصلب والألومنيوم للرسوم في الفترة الجديدة.

يذكر أنه تم إعفاء الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والمكسيك وكوريا الجنوبية من الرسوم الجديدة على الصلب، في حين انه تم إعفاء الأرجنتين وأستراليا وكندا والمكسيك من الرسوم على منتجات الألومنيوم.

وبحسب بيان البيت الأبيض فإن معدل استغلال الطاقة الإنتاجية للمنتجين الأمريكيين مازال أقل من المعدل المستهدف بالنسبة للإدارة الأمريكية وهو 80%، رغم تراجع الواردات.

يذكر أن هناك عدد من منظمات الأعمال الأمريكية الكبرى تؤيد فرض هذه الرسوم، رغم وجود مؤشرات على استمرار معاناة قطاع الصناعات المعدنية الأمريكي.