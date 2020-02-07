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علق أمير مرتضى منصور المشرف العام بنادي الزمالك، على رحيل محمود كهربا لاعب الأهلي الحالي وتأثر الأبيض بذلك وخسارة لقب الدوري الممتاز.

كهربا فسخ عقده مع الزمالك في الصيف الماضي، لينتقل إلى فريق أفيس البرتغالي ومنه إلى الأهلي في ديسمبر الماضي.

وقال أمير مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون سبورت: "رحيل كهربا أثر على الفريق ولم يؤثر في الوقت نفسه".

وأضاف: "التأثير جاء بسبب عدم تجهيز جروس للاعب البديل له، ولم يؤثر علينا أيضاً لأنه بالأرقام لم يقدم موسم عظيم".

وأوضح: "أوباما كان أكثر فاعلية من كهربا في الموسم الماضي وسجل عدة أهداف".

وواصل: "الدوري لم ينتهي حتى الآن، والأهلي كان في الوضع ذاته الموسم الماضي".

وبرر أمير، فسخ الزمالك لعقد المهاجم المغربي خالد بوطيب، قائلًا: "خالد بو طيب طلب الانضمام لمنتخب المغرب قبل أمم إفريقيا رغم إصابته، وأبلغناه أننا سنتواصل مع المنتخب من أجل اعلامهم بأنه مصاب".

وأكمل: "اللاعب تمسك بالمشاركة مع المنتخب ولكنه عاد بإصابة جديد، وخالد بوطيب رفض العلاج مع طبيب الزمالك".

وأوضح: "اللاعب كان دائما يعتذر عن التواصل مع النادي ومنذ 6 نوفمبر الماضي لم نعلم عنه شئ بعد سفره إلى فرنسا حتى فسخ عقده منذ يومين ماضوا".

واستطرد أمير مرتضى: "قدمنا شكوى ضد خالد بو طيب، بسبب رفضه للعلاج وتهربه منا، ونخطط لاسترداد الأموال التي صرفت على اللاعب".

وأردف: "خالد بو طيب حصل على كامل مستحقاته لدى الزمالك حتى موعد فسخ عقده".