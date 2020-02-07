عقار «روسيجليتازون» المعالج للسكر قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب

حذر باحثون من أن عقار "روسيجليتازون" المستخدم لعلاج مرض السكر النمط الثانى، قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، خاصة فشل عضلة القلب، وينتمى عقار "روسيجليتازون" إلى فئة من الأدوية تسمى " ثيازوليدينيديون".

وأظهرت الدراسة - التي أجريت في كلية الطب جامعة (نيويورك)، ونشرت نتائجها في عدد فبراير من مجلة (بي.أم.جي.) الطبية - أن العقار يمكن أن يساعد فى السيطرة على مستويات السكر فى الدم لدى مرض السكر النمط الثانى، ولكنه قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة فى القلب.

وقال الباحثون: "تشير دراستنا إلى أنه عند تقييم سلامة الدواء وإجراء التحليلات الفوقية التي تركز على السلامة، قد تكون البيانات الفردية لمستوى المريض ضرورية لتصنيف جميع الأحداث الضارة بدقة ".

وأضافوا "من خلال تضمين هذه البيانات في البحوث ، سيكون المرضى والأطباء والباحثون قادرين على اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن سلامة التدخلات".

وحلل الباحثون نتائج أكثر من 130 تجربة شملت أكثر من 48.000 مريض بالغ، وقارنوا عقار "روسيجليتازون" بأي عنصر تحكم لمدة 24 أسبوعا على الأقل.. وقد توصلوا إلى أن العقار مرتبط بزيادة بنسبة 33% لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المركبة (النوبة القلبية ، الفشل القلبى، والموت القلبى الوعائى وغير الوعائى المرتبط بالاراض القلبية).

وتم تقدير ذلك، من خلال 274 حدثا بين 11,837 مريض يتناول عقار "روسيجليتازون" ، و219 حدثا بين 9،319 مريض خاضع للتحكم.

وأشاروا إلى أن هذه النتائج تسلط الضوء على إمكانية النتائج المختلفة المستمدة من مصادر مختلفة للبيانات، وتبين الحاجة إلى مزيد من الشفافية في التجارب السريرية ومشاركة البيانات من أجل تقييم سلامة الأدوية بدقة.