زعيمة حزب ميركل: رئيس الكتلة البرلمانية للحزب في تورينجن تعهد بتقديم استقالته



صرحت رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بأن مايك مورينج رئيس الكتلة البرلمانية للحزب في ولاية تورينجن، تعهد بتقديم استقالته على خلفية الأحداث الأخيرة في الانتخابات المحلية بالولاية.

وقالت أنيجرت كرامب-كارنباور التي تشغل أيضا منصب وزيرة الدفاع الاتحادية بألمانيا، اليوم الجمعة، عقب اجتماع مجلس رئاسة الحزب بالعاصمة برلين إن مورينج تعهد بذلك أثناء جلسة طارئة ليلة الخميس/الجمعة داخل الكتلة البرلمانية بالبرلمان المحلي للحزب في تورينجن.

يذكر أنه تم انتخاب السياسي بالحزب الديمقراطي الحر توماس كمريش أول أمس الأربعاء بأصوات الديمقراطيين الأحرار والحزب المسيحي الديمقراطي وكذلك حزب البديل لتولي منصب رئيس حكومة ولاية تورينجن.

ولكن كمريش استقال أمس الخميس بعد يوم واحد من توليه المنصب، وذلك بعد سيل من الاحتجاجات التي وُجهت للحزب الديمقراطي الحر وكذلك الحزب المسيحي الديمقراطي اللذين وافقا على تصعيد كمريش رئيسا لوزراء الولاية بالاعتماد على أصوات حزب البديل اليميني.