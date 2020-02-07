الزمالك: قرار تأجيل «القمة» في يد اتحاد الكرة

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علق أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك، على موعد مباراة فريقه أمام الأهلي في الدوري المصري، مشيداً بالمستوى الفني للأحمر.

ويواجه الزمالك نظيره الأهلي يوم 20 من فبراير الجاري بالإمارات في نهائي السوبر المصري، ثم يلاقيه يوم 24 فبراير في قمة الدوري قبل مواجهة الترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال أمير مرتضى في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون سبورت: "الأهلي أكثر ثابتاً في مستواه، على عكس الزمالك الذي يفوز بثلاثة مباريات ثم تحدث انتكاسة".

وأضاف: "نحاول حل هذة المشكلة في الفريق خلال الفترة المقبلة".

وعن مباراة القمة أمام الأهلي في الدوري، أجاب: "من الصعب لعب المباراة يوم 24 عقب العودة من مواجهة السوبر، ثم مواجهة الترجي يوم 28".