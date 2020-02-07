الصحة العالمية: 31 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الصين

قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» المستجد بلغت 31 ألف إصابة مؤكدة في الصين.

وأعلنت المنظمة، خلال مؤتمر صحفي بشأن فيروس كورونا، مساء الجمعة، أنها تواجه نقصًا في المعدات الوقائية لمواجهة الفيروس بسبب ارتفاع الطلب، مشيرة إلى إرسالها 250 ألف اختبار لتشخيص الإصابات المحتملة بـ«كورونا».

وأكدت المنظمة على أهمية تزويد الأطباء الذين يعالجون مرضى الفيروس بالأقنعة الواقية، مطالبة بمنح الأطباء وذوي المرضى أولوية الحصول عليها.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات في الصين بسبب «كورونا» المستجد، اليوم الجمعة، إلى 636 حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس حول العالم أكثر من 31 ألف إصابة.