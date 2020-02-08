زعيم عصابة مافيا يزعم أنه قابل برلسكوني أثناء فراره من العدالة

قال جوزيبي جرافيانو ، أحد رجال عصابات المافيا الصقلية المدانين ، اليوم الجمعة إنه التقى برئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني بينما كان هاربا من العدالة.

وجاءت تصريحات جرافيانو ، الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة لدوره في حملة تفجيرات دموية لمنظمة المافيا في أوائل تسعينيات القرن الماضي، أثناء إدلائه بشهادته في محاكمة اتهم فيها بقتل شرطيين اثنين.

وتحدث جرافيانو للمحكمة عبر رابط فيديو من داخل السجن. ونشرت شبكة التليفزيون الحكومية الإيطالية (أر أيه أي) ووكالة الأنباء الإيطالية الرسمية( أنسا) وغيرها من وسائل الإعلام مقتطفات من شهادته.

ونقلت الوكالة عن جرافيانو قوله "قابلت سيلفيو برلسكوني ثلاث مرات في ميلانو بينما كنت هاربا."

وفي بيان له ، وصف محامي برلسكوني نيكولو جديني تصريحات جرافيانو بأنها "لا أساس لها من الصحة بشكل واضح وصريح ، وإنها منفصلة عن الواقع وتنطوي على تشهير بشكل واضح".