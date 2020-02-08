مقرب من الصدر يدعو القوات الأمنية لضبط الاستقرار في ساحات التظاهر العراقية

دعا مقرب من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر مساء اليوم الجمعة وزارتي الداخلية والدفاع والقوات الامنية، عدا الحشد الشعبي، إلى العمل لضبط الأمن والاستقرار في ساحات التظاهر والاعتصام في بغداد و9محافظات اخرى تشهد مظاهرات منذ أكثر من أربعة أشهر.

ودعا صالح محمد العراقي المقرب من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي إلى "حماية الحدود ومنع التدخلات كافة بقيادة مركزية وشجاعة، ومن دون تدخلات الأحزاب والكتل، ومن خلف الحدود فورا والا ضاع العراق".

وشهدت ساحات التظاهر في بغداد و9محافظات اليوم حالة من الهدوء والاستقرار، بعد الاعلان رسميا بتكليف القوات الأمنية بعملية حفظ الامن والاستقرار، وسحب أصحاب القبعات الزرقاء التابعة لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.

وأعلن معتصمو ساحة التظاهر في محافظة النجف اليوم في بيان صحفي أن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر"عمل على استفزاز المتظاهرين من أجل التصعيد الميداني ضمن صفقة لفرض ترشيح محمد توفيق علاوي عملياً على الساحات وباستخدام قوى خارجة عن القوات الأمنية الحكوميّة".

وذكر البيان أن " معتصمي ساحة التظاهر في محافظة النجف يعلنون عن رفضهم القاطع لهذه الممارسات الترهيبية ويؤكدون أن أمن ساحات الاحتجاج من مسؤولية القوى الأمنية الرسمية".