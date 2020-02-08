روسيا تخفض أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي

أقدم بنك روسيا المركزي اليوم الجمعة على خفض أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي، ملمحا إلى إمكانية خفض آخر الشهر المقبل، حيث يستمر التضخم في التراجع إلى ما دون المستهدف.

وانخفض عائد أذون الخزانة الأمريكية ليقترب من مستوى متدن قياسى .

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج نقلا عن بيان للبنك الروسي أنه خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6 بالمئة، ليصل إجمالي الخفض خلال العام الماضي إلى 175 نقطة أساس.

وكانت الخطوة متوقعة من جانب 22 من أصل 34 خبيرا اقتصاديا استطلعت آراءهم وكالة بلومبرج.

وقالت محافظة البنك إيلفيرا نابيولينا في مؤتمر صحفي بعد صدور القرار إن "هناك إمكانية مرتفعة نسبيا بخفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، لكن ليس مضمونا".

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع المقبل في 20 آذار/ مارس.

وجاء في البيان أن المخاطر على تراجع التضخم أعلى من المخاطر التي تعززه في المدى القصير، بينما سيكون انتشار فيروس كورونا "عنصرا إضافيا لحالة عدم اليقين" طوال الفصول السنوية المقبلة ويهدد الاقتصاد العالمي.

وقالت نابيولينا إن تداعيات المرض لم يكن لها تأثير كبير على الاقتصاد الروسي بعد.