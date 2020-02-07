هشام توفيق: لدينا أمل في عودة بيع الأقطان المصرية لتسود السوق العالمي

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العامة، إن التجربة الخاصة بالتجارة والحليج حسنت من جودة القطن، آملًا في العودة لبيع الأقطان المصرية من أجل أن تسود السوق العالمي، بعد الإجراءات الجديدة للتجارة والحليج.

وأضاف «توفيق» خلال اتصال هاتفي لبرنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الجمعة، أن القطن المصري يعد «ملك الأقطان» على مستوى العالم، مشيرًا إلى أنه «فقد العرش لسنوات أمام القطن الأمريكي المهجن من القطن المصري»، وفقًا لتعبيره.

ولفت إلى تغيير نصف الطاقة في الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، لاستكمال منظومة زراعة القطن في مصر، وزيادة القيمة المضافة على الأقطان المصرية طويلة التيلة أو المستوردة قصيرة التيلة المستخدمة للكساء الشعبي.

وأوضح وزير قطاع الأعمال أن الغزل والنسيج يستخدم ستة ملايين قنطار قطن غير مصري مستورد وغزول سميكة للكساء الشعبي، مشيرًا إلى استخدام القطن المصري قطن طويل التيلة وفائق الطول لإنتاج المنتجات فائقة الجودة، ودخوله في الاستهلاك المحلي بنسبة 5% فقط.