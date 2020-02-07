 مشاورات روسية أمريكية حول الوضع في كوريا الشمالية وأفغانستان - بوابة الشروق
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مشاورات روسية أمريكية حول الوضع في كوريا الشمالية وأفغانستان

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 7 فبراير 2020 - 1:10 م | آخر تحديث : الجمعة 7 فبراير 2020 - 1:10 م


بحث نائب وزير الخارجية الروسي إيجور مورجولوف اليوم الجمعة مع السفير الأمريكي الجديد لدى موسكو جون ساليفان، الوضع في كوريا الشمالية وأفغانستان.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية - في بيان لها اليوم الجمعة - أن الجانبين ناقشا مستقبل تعميق الحوار الروسي الأمريكي بشأن القضايا المتعلقة بالوضع في منطقة آسيا والمحيط الهاديء، بما في ذلك وضع كوريا الشمالية وأفغانستان وغيرها من الموضوعات الملحة.
يذكر أن جون ساليفان شغل منصب نائب وزير الخارجية الأمريكي المسؤول عن مكافحة الإرهاب قبل وصوله إلى موسكو كسفير للولايات المتحدة في روسيا في شهر يناير من هذا العام.


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