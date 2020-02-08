الشين فين يتحدى الأحزاب العريقة في إيرلندا في انتخابات الغد

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يتوجه غدا السبت أكثر من ثلاثة ملايين ناخب إيرلندي لصناديق الانتخابات لاختيار برلمان جديد في البلاد.

تفتح لجان الانتخاب أبوابها من الثامنة صباحا وحتى الحادية عشرة ليلا بتوقيت جرينتش.

وتعلن هيئة الإذاعة الإيرلندية "آر تي إي" مباشرة النتائج الأولية بعد إغلاق اللجان بناء على سؤال الناخبين عقب خروجهم منها.

أما النتيجة النهائية فيرجح أن تظهر بعد غد الأحد.

ويرجح أن يتعرض رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار لهزيمة مع حزبه فاين جايل في هذه الانتخابات، حيث تراجع حزبه الليبرالي المحافظ إلى المركز الثالث وفقا للاستطلاعات التي أجريت حتى الآن، متخلفا عن حزب شين فين اليساري وحزب فينا فايل المحافظ.

وفي حال تحقق نتائج الاستطلاعات لصالح شين فين فإن ذلك سيكون حدثا غير مسبوق.

ويعمل حزب الشين فين من أجل إعادة توحيد إيرلندا مع إيرلندا الشمالية الخاضعة للتاج البريطاني وكان يمثل فيما قبل الذراع السياسي لمنظمة الجيش الجمهوري الايرلندي المحظور رسميا.