مستثمرون: خلو مصر من «كورونا» يصب بشكل إيجابي في الحركة السياحية

بدأ عدد من الوكلاء ومنظمى الرحلات فى أوروبا، بالبحث عن بدائل جديدة لمقاصد سياحية لم تظهر بها حالات "كورونا" لحجز رحلات لسائحيهم فى هذه المقاصد الجديدة خوفا من تعرضهم للإصابة.

وقال عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إنه على الرغم من توقف الحركة السياحية الوافدة لمصر من الصين، وبعض الدول الأسيوية بسبب "فيروس كورونا"، إلا أن العديد من وكلاء السياحة بالعديد من الدول الأوربية بدأوا في البحث عن دول بديلة للدول التي أعلن ظهور المرض فيها، مشيرًا إلى أن مصر مؤهلة لاستقبال هؤلاء السياح خاصة مع دخول فصل الصيف وانعدام فرص الإصابة بالمرض في الأجواء الحارة.

وأوضح عبداللطيف فى تصريحات صحفية، أن الحركة السياحية بمدن جنوب سيناء، ستنتعش بداية من الأيام الأخيرة من الشهر الجاري، على أن تصل لذروتها خلال أعياد الربيع مارس المقبل، مشيرا إلى أن نسب الإشغال الفندقي بشرم الشيخ حاليا تترواح ما بين 5% إلى 60%، وأن السياح الأوكرانيين هم الأكثر تواجدا بالمدينة حاليا.

وأضاف أن إعلان منظمة الصحة العالمية، أن مصر خالية من فيروس كورونا، وعدم وجود آية إصابات بين المصريين أو المقيمين بها بهذا الفيروس، سيصب بشكل إيجابى في الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

وأكد عبداللطيف أن ملايين السائحين من أوروبا وأمريكا يريدون السفر إلى دول لا توجد بها آية إصابات بهذا المرض، مشيرًا إلى أن بعض الدول المنافسة لمصر سياحيا في منطقة الشرق الأوسط كتركيا ظهرت بها حالات مصابة، ما قد يجعل السائحين الوافدين إليها يغيرون وجهتهم إلى مصر.

وأشار إلى أنه بداية من شهر مارس المقبل، ستبدأ التدفقات السياحية الكبيرة إلى جميع المدن السياحية المصرية، والتي ستستمر حتى نهاية الموسم الصيفي، متوقعا ارتفاع أعداد السياح الوافدين لمصر هذا العام عن عام 2019، والذي بلغ فيه عدد السياح نحو 13.5 مليون سائح.