منظمة الأمن والتعاون الأوروبي: الوضع في شرق أوكرانيا إيجابي

أكدت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي أن التطورات الأخيرة في شرق أوكرانيا إيجابية لكن التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار مازال مطلوبا.

وذكرت المنظمة الأوروبية - في بيان اليوم الجمعة- أن المراقبين بالمنظمة أكدوا أنه على الرغم من الأثر الإيجابي لفك الارتباط الأخير في المناطق الثلاث المتفق عليها وإعادة بناء الجسر بالقرب من ستانيستسيا لوهانسكا، لا يزال وقف إطلاق النار الشامل عنصراً أساسياً.

وأضافت أن كبير المراقبين في بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي إلى أوكرانيا يسار هالييت تشيفيك لفت في خطابه أمام المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي في فيينا إلى أن عملية فض الاشتباك ظلت في مسارها في المناطق الرئيسية وأن المناقشات التي دارت بين الفريق العامل التابع لفريق الاتصال الثلاثي المعني بقضايا الأمن استمرت للتوصل إلى اتفاق بشأن تحديد مجالات جديدة لفض الاشتباك.

ونقل بيان المنظمة عن تشيفيك تأكيده أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود بشأن الإجراءات المتعلقة بالألغام وفتح نقاط تفتيش جديدة للدخول والخروج على طول خط الاتصال لتخفيف المعاناة التي يواجهها المدنيون كل يوم.