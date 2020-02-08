مقتل فلسطيني وإصابة عشرات آخرين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

قتل فلسطيني وأصيب عشرات آخرون اليوم الجمعة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن شابا /19 عاما/ قتل جراء إصابته برصاص حي أطلقه عليه الجيش الإسرائيلي، وأصابه في رقبته خلال مواجهات في بلدة قفين في طولكرم.

وأضافت المصادر أن عشرات آخرين أصيبوا خلال مواجهات مماثلة في عدة مدن في الضفة الغربية أغلبها بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

وهذا رابع فلسطيني يقتل برصاص الجيش الإسرائيلي منذ أمس الأول الأربعاء في الضفة الغربية، التي تشهد تصاعدا في وتيرة المواجهات منذ أسبوع احتجاجا على إعلان الخطة الأمريكية للسلام المعروفة باسم صفقة القرن.