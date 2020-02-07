سقوط التركية مينجير في إعادة اختبار عينة منشطات من 2012

أعلنت وحدة نزاهة رياضة ألعاب القوى اليوم الجمعة أن التركية جولكان مينجير، بطلة أوروبا السابقة في سباق ثلاثة آلاف مترموانع للسيدات، فشل في إعادة اختبار عينة منشطات من أولمبياد 2012.

وذكرت وحدة النزاهة أن اختبار مينجير جاء إيجابيا لمادة تورينابول المحظورة في أولمبياد لندن، التي ودعتها من الادوار التمهيدية.

يذكر أن مينجير فازت بلقب أوروبا في نفس العام في هلسنكي.

كما ذكرت وحدة النزاهة أيضا أن العداءة الألبانية كلوديانا شالا سقطت في اعادة اختبار في 2012، بعدما جاءت نتيجة اختبارها إيجابية لمادة ستانوزولول.

وتم إيقاف اللاعبتين مؤقتا حتى صدور الحكم النهائي، وتواجه اللاعبتان عقوبة عدم الأهلية من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، والتي ضبطت العديد من الرياضيين من خلال برنامج اعادة الاختبارات.