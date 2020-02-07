كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنهم أوقفو التعامل مع المركز الذي أجرى به كريم نيدفيد، لاعب الفريق، عمليته الجراحية، في غضروف الركبة.

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنهم أوقفو التعامل مع المركز الذي أجرى به كريم نيدفيد، لاعب الفريق، عمليته الجراحية، في غضروف الركبة.

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنهم أوقفو التعامل مع المركز الذي أجرى به كريم نيدفيد، لاعب الفريق، عمليته الجراحية، في غضروف الركبة.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات تلفويونية عبر قناة "إم بي سي مصر" : "أوقفنا التعامل مع المركز الذي قام بإجراء العملية الجراحية لكريم نيدفيد وكان هناك استعجال".

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات تلفويونية عبر قناة "إم بي سي مصر" : "أوقفنا التعامل مع المركز الذي قام بإجراء العملية الجراحية لكريم نيدفيد وكان هناك استعجال".

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات تلفويونية عبر قناة "إم بي سي مصر" : "أوقفنا التعامل مع المركز الذي قام بإجراء العملية الجراحية لكريم نيدفيد وكان هناك استعجال".

وتابع: "قمنا بتغيير الدكتور والمركز، إصابة حمدي فتحي قريبة من إصابة نيدفيد، لكن كريم تأهل في ألمانيا والركبة لم تستوعب واستوجبت عملية جراحية أخرى وهناك رشح في الركبة".

وتابع: "قمنا بتغيير الدكتور والمركز، إصابة حمدي فتحي قريبة من إصابة نيدفيد، لكن كريم تأهل في ألمانيا والركبة لم تستوعب واستوجبت عملية جراحية أخرى وهناك رشح في الركبة".

وتابع: "قمنا بتغيير الدكتور والمركز، إصابة حمدي فتحي قريبة من إصابة نيدفيد، لكن كريم تأهل في ألمانيا والركبة لم تستوعب واستوجبت عملية جراحية أخرى وهناك رشح في الركبة".