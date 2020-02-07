كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنهم أوقفو التعامل مع المركز الذي أجرى به كريم نيدفيد، لاعب الفريق، عمليته الجراحية، في غضروف الركبة.
وقال عبدالحفيظ، في تصريحات تلفويونية عبر قناة "إم بي سي مصر" : "أوقفنا التعامل مع المركز الذي قام بإجراء العملية الجراحية لكريم نيدفيد وكان هناك استعجال".
وتابع: "قمنا بتغيير الدكتور والمركز، إصابة حمدي فتحي قريبة من إصابة نيدفيد، لكن كريم تأهل في ألمانيا والركبة لم تستوعب واستوجبت عملية جراحية أخرى وهناك رشح في الركبة".
وأوضح: "هو في مرحلة علاجية وصعبة ومهم جدًا أن يأخذ فترته بشكل كاف ومن الممكن أن تطول، أكثر من المتوقع والمنتظر وتحدث في عالم الكرة، والأهلي يقف مع أبنائه ولاعبيه حتى آخر لحظة، ولم نتعجل عودته، ولم أعرف موعدها، كل مرة يشارك يكون هناك رشح في الركبة".