بولونيا يهزم روما بثلاثية في الدوري الإيطالي

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تعرض روما لهزيمة مفاجئة أمام ضيفه بولونيا 2 / 3 ، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم بولونيا في الدقيقة 16 عن طريق أرسوليني، الذي استقبل كرة عرضية بعد خطأ قاتل من كريس سمولينج مدافع روما في إبعاد الكرة.

وفي الدقيقة 22 سدد إدين دزيكو كرة عرضية داخل منطقة جزاء بولونيا، ليقابلها مدافع الآخير محاولا إبعادها، لكنها تستقر في الشباك مسجلا هدف التعادل.

وسجل موسى بارو الهدف الثاني لبولونيا بعدما سدد كرة من الجهة اليمنى لمرمى روما، لتصطدم بأحد المدافعين وتسكن الشباك في الدقيقة 26.

وعاد بارو ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 52، قبل أن يقلص الأرميني هنريك مختارين الفارق بتسجيل الهدف الثاني لروما في الدقيقة 72.

وشهدت المباراة تعرض برونو كريستانتي مدافع روما للبطاقة الحمراء في الدقيقة 80.