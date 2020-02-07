مساعٍ أوروبية لتوافق حول آلية لمراقبة حظر توريد السلاح لليبيا

ــ مسئول فى حكومة السراج يعترف: جنودنا يتبعون الدولة التركية.. وأمددنا الخطوط الأمامية بالعتاد والسلاح





تكثف دول الاتحاد الأوروبى مشاوراتها حاليا من أجل التوصل إلى توافق حول شكل وآليات وطرق مراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة الخاص بحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وقالت وكالة (آكى) الإيطالية: إن ممثلى الدول الأعضاء لدى الاتحاد يجتهدون للتوصل لرؤية مشتركة حول كيفية مراقبة حظر توريد السلاح لليبيا، بموجب قرار الأمم المتحدة مساهمة منهم فى حل الصراع فى ليبيا.

وفى هذا الإطار، بدا بيتر ستانو، المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيف بوريل متفائلا بحذر حول قرب الاتفاق، قائلا: «قد يتوصل ممثلو الدول للاتفاق على عملية دائمة أو ربما مؤقتة، وقد يتفقون على مواصلة الحوار».

ومن المنتظر أن يتبلور الأمر أكثر خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى المقرر فى 17 فبراير الحالى فى العاصمة البلجيكية.

وألمح ستانو أن العملية المقبلة قد تكون «نسخة معدلة» من صوفيا، التى تم إقرارها عام 2015 وتعليق جزء من أنشطتها، خاصة البحرية منها، بعد ذلك بسبب اعتراض إيطاليا على نظامها التشغيلى.

وتتماشى تصريحات ستانو مع تلك التى أطلقها بوريل، أخيرا؛ حيث كشف عن مناقشات تجرى على المستوى الأوروبى حول إمكانية إعادة إحياء عملية «صوفيا» أو إنشاء عملية مماثلة لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وأطلقت عملية «صوفيا» فى يونيو 2015؛ بهدف تعطيل شبكات تهريب المهاجرين فى جنوب البحر المتوسط، وتعقب المهربين، إلى جانب مراقبة وجمع معلومات حول هذا النوع من الأنشطة غير القانونية فى البحر.

وفى روما، استمعت اللجنة البرلمانية لأمن إيطاليا «كوباسير» لوزير الدفاع الإيطالى لورينزو جويرينى لمدة ساعتين، وذلك حول عدد من الملفات ذات الأولوية لأمن إيطاليا ومنها ليبيا.

وأمام اللجنة البرلمانية تحدث جويرينى عن ليبيا؛ حيث يوجد انطباع أنه لا توجد اليوم ظروف فى البلاد لمتابعة نتائج مؤتمر برلين، والحكومة الإيطالية انفتحت على إمكانية القيام بأنشطة عسكرية لإيجاد أرضية لحل سياسى، ولكن بشرط وجود «تفويض واضح»، وفقا لموقع «فورميكى» الإيطالى.

من ناحية أخرى، كشف محمد القبلاوى، الناطق باسم وزارة الخارجية فى حكومة فايز السراج، عن استعداد حكومة السراج عسكريا من كل الجوانب، انطلاقا من مذكرة التفاهم مع تركيا، متابعا: «أمددنا كل خطوطنا الأمامية بالعتاد والسلاح اللازم».

ونفى القبلاوى، فى تصريحات نقلتها بوابة «إفريقيا الإخبارية» وجود مقاتلين سوريين فى صفوف قوات السراج، مضيفا: «اتفاقنا مع الدولة التركية لإرسال خبراء، وهم يتواجدون فى طرابلس بهدف تدريب عناصرنا، وبالتالى كل الجنود يتبعون للدولة التركية، وحتى الآن نسير بخطوات تابثة لتحقيق كل ما جاء فى مذكرة التفاهم لتفعيلها بشكل كامل»، على حد قوله.