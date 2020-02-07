أورهان باموك: حرية التعبير وحقوق الإنسان تنتهك يوميا في تركيا

- الروائى التركى الحائز على جائزة نوبل يدعو أوروبا لاتخاذ موقف أكثر صرامة مع أنقرة



وصف الروائى التركي أورهان باموك، الحائز على جائزة نوبل في الآداب لعام 2006، الحالة السياسية في بلاده بـ"المروعة" في ظل انعدام حرية الفكر، مشيرا إلى أن الديمقراطية التركية موجودة فقط في صناديق الاقتراع.

وأضاف باموك في مقابلة مع مجلة الفنون والثقافة التركية: "إذا لم تكن متشائمًا حتى اليوم، فهذا أمر تُحمد عليه، تركيا دولة فظيعة، وحالتها السياسية مروعة"، داعيا الزعماء الأوروبيين إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة مع أنقرة بشأن حرية التعبير.

ووجه باموك انتقادات إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلا: "في السنوات الخمس أو الست الأولى من حكمه، كان يغازل الاتحاد الأوروبي تجنبا لوقوع انقلاب عسكري عليه، ولكنه بعدما تمكن من الحكم تراجع اهتمامه بالديمقراطية".

وتابع: "لا يوجد في تركيا سوى ديمقراطية انتخابية، أما الحق في التعبير وحقوق الإنسان فتنتهك كل يوم".

إلى ذلك، شنت المعارضة التركية حملة مقاطعة للامتياز التركي لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، ردا على ما وصفته بتغطيتها المنحازة لحزب العدالة والتنمية (الحاكم) وتعمدها شويه صورة الأحزاب المعارضة، وفقا لموقع "تي24" الإخباري التركي.

وقال تونجاي أوزكان، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة) في مؤتمر صحفي: "تجاهلًا لحق الجمهور في الحصول على المعلومات، تبث (سي.إن. إن. تورك) ما تراه لصالح الحكومة، وليس الشعب لذا نمنع المنتمين لحزبنا من الظهورعبر شاشاتها كما ندعو الجمهور لمقاطعاتها".

وأرسل حزبي الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي الكردي، خطابات لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية تدعو للتحقيق في خرق الامتياز التركي لقواعد الصحافة والإعلام، معتبرين أنها أصبحت لسان ناطق باسم الحكومة.

واستحوذت مجموعة "دميرورين" الموالية للحكومة على "سي.إن.إن تورك" في مارس 2018، عبر شراءها لمجموعة دوغان الإعلامية، وهى أكبر شركة إعلامية في تركيا.