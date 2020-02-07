كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، حول سبب رحيل كاسونجو في الموسم الماضي، موضحاً أخر تفاصيل أزمة حمدي النقاز.
وقال أمير مرتضى في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون سبورت: "كاسونجو هو من طلب الرحيل الموسم الماضي وجروس وافق رغم مشاركة اللاعب أساسياً".
وأضاف: "جروس صاحب مدرسة قديمة في التعامل مع اللاعبين، ورفض رحيل حميد احداد رغم عدم مشاركته".
وحول أزمة حمدي النقاز، أجاب: "عقد حمدي النقاز عبارة عن 4 دفعات، واللاعب حصل على دفعاته المستحقة في موعدها المحدد".
وأردف: "كنت أعلم بسوء النوايا لدي حمدي النقاز، وأحب أن اطمئن الجمهور بأن هناك شكوى ضد اللاعب للحصول على حقوقنا".
واختتم: "عقد حمدي النقاز لا يتجاوز الـ500 ألف دولار ف الموسم الواحد".