محافظ المركزي: تونس ستعيش تحت ضغط مالي حتى عام 2025



توقع محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، أن تشهد تونس خلال عامي 2020 و2025 حلقة مهمة من سلسلة الضغط المالي، جراء حلول آجال السداد السنوي لأصول مصرفية واستحقاقات لقروض صندوق النقد الدولي.

وأضاف العباسي- أمام البرلمان التونسي، اليوم الجمعة- أن سلسلة الضغط بفعل خدمة الدين الخارجي متوسط وطويل المدى في تونس بدأت منذ سنة 2017، مشيرا إلى أن نسبة الدين الخارجي متوسط وطويل المدى شهدت في الفترة 2011- 2018 ارتفاعا ملحوظا بفعل تسارع وتيرة السحوبات، إضافة إلى تأثيرات الصرف الموجبة على تنامي إجمالي الدين مقابل ضعف النمو الاقتصادي.

وأشار محافظ البنك المركزي التونسي إلى أن هذه النسبة تراجعت سنة 2019 إلى 66 بالمائة من الدخل المحلي الإجمالي، مدفوعا بتأثيرات الصرف السالبة على قائم الدين بفعل ارتفاع الدينار مقابل أهم عملات الدين الخارجي.

وتوقع أن يبلغ إجمالي الدين الخارجي متوسط وطويل المدى في 2020، حوالي 80.957 مليار دينار (نحو 28.62 مليار دولار)، مقابل 76.974 مليار دينار سنة 2019، بينما ستتراجع نسبة التدين من الدخل الوطني المتاح الإجمالي من 66 بالمائة إلى 63.4 بالمائة (من 67.3 بالمائة إلى 64.6 بالمائة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي).

وينتظر أن تبلغ خدمة الدين الخارجي متوسط وطويل المدى 9.501 مليار دينار سنة 2020 مقابل 9.265 مليار دينار سنة 2019 أي بزيادة بنسبة 2.5 بالمائة.

وأكد محافظ البنك المركزي التونسي أن أهم استحقاقات سنة 2020 تتمثل أساسا في سداد أصل قرضين بمبلغ 250 مليون دولار (أبريل) و400 مليون يورو (يونيو).