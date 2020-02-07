الأهلي يكثف محاولاته لخوض مباراة صن داونز على ستاد القاهرة

مصدر: بدأنا المفاوضات الشفوية مع الجهات المسئولة.. وسنرسل خطابا رسميا لاتحاد الكرة للحصول على موافقة الأمن.. والفرصة متاحة أمامنا قبل مهلة الكاف..

بدأ مسئولو النادي الأهلي التحرك في ملف خوض مباراة صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها في 28 فبراير الجاري، على ستاد القاهرة، بدلا من ستاد السلام الذي يلعب عليه الأهلي مبارياته خلال المباريات الماضية في البطولة.

جاء ذلك بناء على تأكيدات مصدر مسئول في النادي الاهلي لـ«الشروق» حيث قال: "مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب بدأ في اتخاذ خطوات عديدة من أجل توفير كافة السبل للفريق، للتتويج بدوري أبطال إفريقيا، وأحد أهم هذه الخطوات هي التفكير في لعب مباراة الذهاب أمام صن داونز على ستاد القاهرة بدلا من ستاد السلام .".

وأضاف "اللعب في ستاد القاهرة يشكل ضغطا كبيرا على أي فريق، وهو ما نرغب في تحققه أمام صن داونز، لأنها مباراة مهمة للغاية، نسعى من خلالها لقطع مشوار كبير نحو التأهل، علاوة على أنها أمام خصم ترغب الجماهير في الرد على الهزيمة منه بخماسية في نفس الدور من البطولة في نسختها الماضية".

وتابع: "بالفعل تحدثنا مع اتحاد الكرة الذي أبدى تحمسه لهذه الخطوة، كما أجرينا اتصالات مع بعض الجهات التي أبدت مرونة في هذا الشأن، وتم الاتفاق على إرسال خطاب رسمي إلى اتحاد الكرة ليقوم بدوره في مخاطبة الجهات الأمنية، للحصول على موافقة منها بتغيير الملعب من السلام إلى القاهرة".

وأوضح المصدر أن تحرك الأهلي جاء مبكرا ليكون أمامه حلولا كثيرة قائلا: "المباراة موعدها بعد 20 يوما، واللوائح تقضي باخطار الكاف قبل موعد المباراة ب 10 أيام، لذلك سنبذل قصارى جهدنا، ومحاولاتنا لإقناع كل الأطراف بلعب المباراة على ستاد القاهرة، لأنه مطلب مهم أيضا من الجميع خاصة اللاعبين".

وشدد المصدر على أن الأهلي سيطلب حضور أكبر عدد من الجماهير، سواء أقيمت المباراة على ستاد القاهرة أو السلام قائلا: "بالطبع سنقدر أي قرار للجهات الأمنية المسئولة، لكن في كل الحالات، نريد حضور أكبر عدد من الجماهير في المباراة، لتكون دافعا للاعبين".

وأكد المصدر أن إدارة النادي ستناشد كل الجهات المسؤولة بالاستجابة في هذه المباراة فقط، خاصة أن الظروف لن تسمح في الأوقات المقبلة بخوض أي مباراة على هذا الملعب بعد قرار إغلاقه لمدة 3 شهور بداية من شهر أبريل المقبل، مشددا على أن الأهلي سيعود بعدها للعب مبارياته على ملعب السلام .

واختتم المصدر قائلا: "سنبدأ المرحلة المقبلة، في الحديث مع الجماهير، من أجل زيادة الالتزام بالتعليمات الأمنية في المباريات وتلافي كل الأسباب التي كانت تمنع من خوض الفريق مبارياته على ستاد القاهرة، من أجل المساهمة في عودتهم للمدرجات بأكبر عدد ممكن، لأن في النهاية المسؤولية ملقاة على الجميع في حل أزمة عدم تواجد الجماهير في المدرجات، وهو أمرا يتضرر منه الجميع أيضا".