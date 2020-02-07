آثار الإسكندرية ترفع مخلفات منطقة كوم الناضورة الأثرية

قال محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالى، إنه تم رفع مخلفات منطقة كوم الناضورة الأثرية من خلال شباب مبادرة "حكاية تاريخية"، التي تم شنها لإظهار المناطق الأثرية بالمظهر الحضاري اللائق.

وأشار متولي، في تصريحات صحفية، اليوم، إلى أن منطقة كوم الناضورة الأثرية مسجلة في عداد الآثار الإسلامية بمنطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالي بالقرار رقم ٢٣٧٥ لسنة ١٩٩٦ م، وهي عبارة عن تل ترابي تراكمي تكون بفعل الزمن أقصى ارتفاع له 25م ومساحته حوالي 6 أفدنة ونصف، ويعلو التل مجموعة متنوعة من المباني الأثرية، منها مرصد محمد علي باشا وثكنة المأمور المصري وثكنة المأمور الإنجليزي، وطابية القائد الفرنسي كافاريللي وصهريج المياه وبرج الإشارة وبرج كرة الزوال.

وأوضح متولي أن أشهر المبان بها، هو برج الإشارة، ويرجع تاريخه لسنة ١٩٢٦م، وهو يرجع لعصر الملك فؤاد الأول، والبرج ذو سلم حلزوني ويبلغ ارتفاعه 24,5 م.

وأكد متولي وجود حديقه متحفية بكوم الناضورة تحتوي على ١٢٦ قطعة متنوعة، منها شواهد قبور وأعمدة، وتيجان أعمدة وقواعد أعمدة، بخلاف عدد كبير من المدافع الساحلية التي ترجع لعصر محمد علي باشا، والتي تنتشر على المستويات الثلاثة للتل الترابي التراكمي لكوم الناضورة.