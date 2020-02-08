علق الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، على اللقاء ما بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أوغندا الاثنين الماضي، قائلًا إن «اللقاء أصاب الكثيرون بحالة من الإحباط».

وقال «بكري» خلال تقديمه لبرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الجمعة، إن «الإحباط شعر به الشعب السوداني خاصة، والذي لا يمكن أن يقبل بالتخلي عن حقوق الشعب العربي»، لافتًا إلى أن اللقاء لقى انتقادات واسعة في الداخل.

وأشار إلى إصدار كافة القوى السياسية السودانية بيانات رافضة ومصممة على عدم التطبيع مع إسرائيل، مؤكدًا أن التحرك يرجع إلى أن حقوق الشعب الفلسطيني مازالت مهدرة.

والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الاثنين الماضي، في عنتيبي بأوغندا بدعوة من الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني.

وقال «البرهان»، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء الماضي، إن «اللقاء انفتاح على العالم وليس فقط على إسرائيل من أجل مصلحة السودان»، لافتًا إلى أن «اللقاء لا يمس الثوابت الوطنية للسودان ولا حقوق الفلسطينيين».