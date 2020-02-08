بكري: أبدًا لن نتخلى عن الشعب الفلسطيني أو حقوقه الثابتة وغير القابلة للتصرف

قال الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، إن «الخطة الأمريكية للسلام لن تمر ما لم تعترف بحقوق الشعب العربي الفلسطيني»، مؤكدًا على عدم استسلام الشعب الفلسطيني.

وأضاف «بكري» خلال تقديمه لبرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الجمعة، «لن يسمح الفلسطينيون وكل الشرفاء بتصفية القضية الفلسطينية ومنح إسرائيل الأرض والسلام وكل الحقوق بلا مقابل»، مشيرًا إلى أن الشعب العربي الفلسطيني مصمم على الاستمرار مع الحل العادل.

ولفت إلى تأكيد مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي أن الحل في دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كحد أدنى للحقوق الوطنية الفلسطينية، متابعًا: «أما الذين يظنون أن الشعب الفلسطيني قابل الخنوع والاستسلام أنتم واهمون والأرض الفلسطينية تشتعل في مواجهة المحتل»، وفقًا لتعبيره.

وأكد «بكري» على أن «مصر تلعب دورًا هامًا لا يمكن تجاوزه في الساحة العربية الإفريقية الإقليمية والدولية، ومدافع قوي عن القضية الفلسطينية»، مشددًا: «أبدًا لن نتخلى عن الشعب الفلسطيني أو حقوقه الثابتة وغير القابلة للتصرف».

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الثلاثاء قبل الماضي، تفاصيل ما أسماه بخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، لتسوية نهائية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.