عرض برنامج «صوت الناس»، المذاع على فضائية «المحور»، اليوم الجمعة، تقريرًا عن زيارة عدد من طلبة وضباط أكاديمية الشرطة، وعدد من ضباط ومجندي الأمن المركزي، للمعهد القومي للأورام، وذلك ضمن مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

والتقى الطلبة والضباط خلال الزيارة بعدد من المرضى الذين يتلقون العلاج بالوحدات والأقسام المختلفة للمعهد، ووزعوا هدايا رمزية على المرضى، ولا سيما الأطفال منهم، متمنيين الشفاء للمرضى.

وعبر عدد من الضباط والضابطات عن سعادتهم بهذه الزيارة، وأثنى المرضى والقائمون على العمل بالمعهد على الدور الإنساني الذي تحرص عليه وزارة الداخلية.

وتأتى مبادرة «كلنا واحد»، تحت رعاية رئيس الجمهورية، في إطار مواصلة جهود أجهزة الدولة بالتخفيف عن كاهل أبناء الشعب المصرى.