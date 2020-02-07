ترامب: تمزيق بيلوسي خطابي «أمر مشين بحق الولايات المتحدة»

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن تمزيق رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، نسخة خطاب حالة الاتحاد، الذي ألقاه فجر الأربعاء الماضي، «أمر مشين بحق الولايات المتحدة»، وذلك حسبما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الجمعة.

وكان «ترامب» قد تجاهل مصافحة «بيلوسي»، التي مدت يدها له لمصافحته، بعد تسليمها نسخة من خطاب حالة الاتحاد، الذي ألقاه فجر أول أمس الأربعاء.

ومزقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نسخة الخطاب عقب انتهاء «ترامب» من إلقائه، فيما تطرق الرئيس الأمريكي في خطابه لعدد من الموضوعات المتعلقة بالأمن القومي ومكافحة الإرهاب.