إكرامي الشحات: غياب رمضان صبحي يؤثر على الأهلي

كشف إكرامي الشحات حارس الأهلي الأسبق، عن موعد عودة رمضان صبحي للتدريبات، معلقاً على فرص الأحمر أمام صن داونز في دوري أبطال إفريقيا.
وقال إكرامي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر": "رمضان صبحي متواجد في مصر حاليًا وليس في إنجلترا".
وأضاف: "غير صحيح أن إصابته تجددت، ولكنه يحتاج إلى أسبوع قبل المشاركة في التدريبات وسيكون جاهزا وسيلحق بالسوبر، ولكن دون مجازفة".
وأكمل: "غياب رمضان صبحي مؤثر بشكل كبير جدًا على الأهلي، والحلول الفردية في الفريق غير متواجدة حاليًا ورمضان يمتلك هذه الحلول".
وأردف: "سنحقق الفوز على الزمالك في السوبر إن شاء الله وغير قلق من المباراة".
وعن رأيه في قيد مصطفى شوبير بالقائمة الإفريقية؟، أجاب: "هذا الموضوع أثير فيه الكلام بشكل كبير، وقيد مصطفى شوبير ليس له علاقة برحيل شريف إكرامي".
واستطرد: "مصطفى شوبير حارس مرمى جيد ولكن كنت أفضل أن يخرج للإعارة لمدة 6 شهور، لكي يحتك ويلعب في دوري ممتاز".
وأشار: "كتبت في تقريري ذلك وأنصح بخروجه للإعارة وشرط أن يلعب في الدوري للمشاركة بالمباريات".
واستكمل: "الأهلي إذا فاز بالمباراة 2-0 في القاهرة على حساب صن داونز سيتأهل، ويجب ألا يدخل مرمي الأحمر أي هدف".
واختتم: "إذا الأهلي فاز بهدف مقابل لا شىء، أو بنتيجة 2-1 سيكون التأهل صعبا".