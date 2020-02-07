ترامب يطالب الكونجرس بشطب عزله الذي أقره مجلس النواب

طالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الكونجرس بشطب عزله الذي أقره مجلس النواب، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الجمعة.

وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء أول أمس الأربعاء، على تهمتي إساءة السلطة وعرقلة عمل الكونجرس الموجهة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حيث برَّأ المجلس «ترامب» من جميع التهم الموجهة إليه مؤديًا إلى إسقاط عزله.

وبرَّأ مجلس الشيوخ «ترامب» من تهمة إساءة استخدام السلطة بـ52 صوتًا، مقابل 48 صوتًا يرى بأن الرئيس الأمريكي مذنبًا، كما برَّأه من تهمة عرقلة عمل الكونجرس بـ 53صوتًا، مقابل 47 صوتًا يرى بأن الرئيس الأمريكي مذنبًا.