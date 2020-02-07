اعتقال ناشط سياسي شاب بارز في الجزائر

كشف المحامي، عبد الغني بادي، اليوم الجمعة، عن اعتقال الناشط السياسي الشاب، البارز، اسلام طبوش - 30 عاما، صباح اليوم الجمعة، من مكان عمله وذلك بالتزامن والجمعة 52 من عمر الحراك الشعبي السلمي في البلاد.

وكتب الناشط الحقوقي، عبد الغني بادي عبر حسابه على فيسبوك " اعتقال الناشط اسلام طبوش من مكان عمله الآن".

وأضاف "إسلام كان قد اتصل بي قبل أيام واخبرني أنه يتعرض لمضايقات أمنية.. وأخبار عن اعتقال نشطاء من بيوتهم في سطيف !! 300كلم شرق العاصمة".

وأطلق عبد الغني بادي حملة تضامنية بوسم #الحرية_اسلام_طبوش.

ويأتي اعتقال الناشط السياسي هشام طبوش الذي عرف بمواقفه الداعمة للحراك السلمي والمطالبة بمواصلة الشعب للخروج للشارع وعدم الكف عن المطالبة بالحقوق عبر الطرق السلمية من خلال التجمهر والمسيرات إلى غاية الاستجابة لجميع مطالب الشارع.

ويتزامن اعتقال اسلام طبوش، مع قرار الرئيس الجديد، عبد المجيد تبون - 74 عاما، بإطلاق سراح ما يقارب الـ10آلاف سجين في إطار العفو، الذي شمل الأشخاص الذي لديهم أحكام نهائية لا تزيد عن 18 شهرا حبسا نافذة.

ويطالب المتظاهرون بالجزائر منذ أشهر بإطلاق سراح سجناء الحراك الذين تم اعتقالهم بسبب آرائهم السياسية وتمسكهم ودعوتهم الجزائريين للخروج ومواصلة الاحتجاجات السلمية.

وكان أقر قاضي محكمة العاصمة الاسبوع الجاري، ببراءة الناشط السياسي البارز سمير بلعربي، بعد 5 أشهر من حبسه.