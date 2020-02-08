تراجع سعر سهم ميرسك دريلينج لخدمات الحفر

تراجع سعر سهم شركة خدمات الحفر الدنماركية ميرسك دريلينج بنسبة 7ر4% خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع تراجع المؤشر الرئيسي للأسهم الدنماركية. وفي الوقت نفسه بلغ حجم التداول على السهم ضعف متوسط حجم التداول اليومي عليه.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء تراجع سعر سهم الشركة اليوم إلى 370 كورون وهو أقل مستوى له منذ 18 تشرين أول/أكتوبر الماضي عندما سجل 20ر388 كورون.

وبلغ حجم التداول على سهم ميرسك دريلينج اليوم 79544 سهم وهو ما يزيد عن ضعف متوسط حجم التداول اليومي خلال 20 يوما الماضي ويبلغ 32793 سهم.

يأتي ذلك في حين تراجع مؤشر "أو.إم.إكس 25" الرئيسي لبورصة كوبنهاجن بنسبة 3ر0% في حين تراجع مؤشر ستوكس يوروب للأسهم الأوروبية بنسبة 3ر0% أيضا.