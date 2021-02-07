علق الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على دعم القناة لصندوق تحيا مصر بـ 40 مليون جنيه لتوفير لقاحات كورونا، قائلًا إنه من الضروري أن تتضافر جميع أجهوة الدولة لمواجهة الفيروس وتوفير اللقاحات بالمجان للفئات غير القادرة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى المصرية»، مساء السبت، إن عدد السفن المارة بالقناة أمس وصل إلى 74 سفينة، بحمولات صافية بلغت نحو 4.4 مليون، موضحًا ان ذلك يبرهن على أهمية وجود قناة السويس الجديدة.

وأضاف أن القناة حققت ثاني أعلى حمولة سنوية صافية بمقدار 1.2 مليار طن خلال العام الجاري، مشيرًا إلى تحقيق ثالث أعلى إيراد سنوي بمقدار 5 مليارات و600 مليون دولار.

وأشار إلى فرق ايرادات الهيئة خلال الخمسة سنوات السابقة على افتتاح قناة لسويس الجديدة والتالية على حفرها، ذاكرًا أن إيراد القناة كان 27 مليار و400 مليون دولار خلال الأعوام من 2016 إلى 2020 بإجمالي سفن وصل إلى 95 ألف سفينة.

وذكر أن إيرادات هيئة قناة لسويس كان 26 مليار دولار بإجمالي سفن بلغ 86 ألف سفينة خلال الأعوام من 2011 حتى 2015 قبل حفر قناة السويس الجديدة، لافتًا إلى تقديم حزم تحفيزية للسفن على حسب بعد المسافة.

وأشار إلى تقديم حزم تحفيزية للسفن الحاملة للغاز المسال القادمة من الساحل الشرقي الأمريكي، وهو ما انعكس على عبور 114 ناقلة بترول الخام وغاز مسال، مضيفًا أنه خلال يناير الماضي عبر نحو 51 سفينة آخرين.

وأوضح أن الهيئة قدمت الحزم التحفيزية والتخفيضات لاجتذاب أكبر قدر من السفن خاصة وأن جائحة كورونا تسببت في تعطل حركة الكثير من السفن، لافتًا إلى عبور 4085 سفينة جديدة خلال العام الماضي.



