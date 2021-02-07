10 فائزين ينضمون إلى برنامج نوابغ الفضاء العرب بالإمارات

أعلنت وكالة الامارات للفضاء عن اختيار 10 فائزين للانضمام إلى الدورة الأولى من برنامج "نوابغ الفضاء العرب"، البرنامج العلمي التدريبي المكثف الأول من نوعه عربياً.

وتم اطلاق البرنامج في شهر يوليو الماضي، ويهدف إلى احتضان ورعاية نخبة علمية من أصحاب المواهب والكفاءات العلمية من شباب وشابات الوطن العربي، لإعدادهم وتدريبهم في مجال علوم الفضاء وتقنياته للمساهمة بخبراتهم وابتكاراتهم في رفد القطاع الفضائي في المنطقة والاستفادة من الآفاق المهنية والعلمية لهذا القطاع في المستقبل، وتعزيز توجه مجتمعاتهم وأوطانهم لبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.

وقال البرنامج في بيان اليوم الأحد إنه تلقى أكثر من 37 ألف طلب من الراغبين في الانضمام إلى دورته الأولى، ويتضمن مسارات المواهب والدراسات العليا والخبراء.

وتصدرت مصر قائمة المتقدمين للتسجيل بـ19391 طلباً، تليها العراق 6447 طلباً، ثم الجزائر 4836 طلباً، والمغرب 3107 طلبات، والإمارات 692 طلباً، والأردن 681 طلباً، وفلسطين 422 طلباً، وسورية 406 طلبات، وتونس 370 طلباً، والسعودية 361 طلباً.

ووقع الاختيار على محمد السيد سبيع، وصلاح الدين جلال، ونوران السيد من مصر، ونوران اليوسف وفاطمة العبدالله وأسماء المسماري من السعودية، ومحمد زكريا من الجزائر.

كما تم اختيار ماريا محمد من جزر القمر، ومحمد عبد الجواد من سوريا، ومحمد الجروب من الأردن.

ويأتي إعلان أسماء الفائزين بعد تقييم من اللجان التي تألفت من علماء وباحثين وأكاديميين مختصين في مجالاتهم لاختيار الأكثر كفاءة للانضمام إلى البرنامج، إذ خضعت طلبات التسجيل إلى عمليات فرز وتقييم من لجان وفقاً للقواعد والشروط المعتمدة.