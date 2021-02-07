حبس 4 متهمين جدد في معركة بالأسلحة الآلية بكرداسة

أمرت نيابة كرداسة ومركز إمبابة بحبس 4 متهمين جدد 4 أيام على ذمة التحقيقات على خليفة اتهامهم بإطلاق النار بشكل عشوائي على مجموعة من الأشخاص لسرقة أرض متميزة تابعة للدولة بالطريق الصحراوي بكرداسة ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين.

وباشر التحقيقات مع المتهمين المستشار مصطفى جنيدي وكيل نيابة كرداسة وسكرتير التحقيق أحمد الحناوي، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

وانتقل فريق من نيابة كرداسة الى محل الواقعة للمعاينة والتحفظ على السلاح المستخدم وفوارغ الطلقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة صباح أمس السبت، من القبض على 4 متهمين لإتهامهم بإطلاق النيران على اخريين بالكيلو 58 الصحراوي بكرداسة بسبب وضع الطرفين اليد على قطعة أرض ملك للدولة ومحاولة كل منهما السيطرة عليها.

وتم ضبط مجموعة كبيرة من الذخيرة "و3 سلاح جرينوف، و2 رشاش آلي، ومتتعدد"

وتلقى قسم شرطة كراسة، بلاغًا من الأهالي يفيد بمصرع 4 أشخاص، وإصابة آخر نتيجة لإطلاق أعيرة نارية من مجموعة خارجة على القانون من مافيا وضع اليد على أملاك الدولة بالطريق الصحراوي.

وعلى الفور، وانتقلت قوات من الشرطة إلى مكان الواقعة بالطريق الصحراوي بكرداسة، وتبين من التحريات الأولية لرجال المباحث ان مجموعة من مافيا وضع اليد على أملاك الدولة سيطروا على قطعة أرض كبيرة، وتم إنشاء بها مزرعة، ودخل عليهم مجموعة أخرى من المتهمين بأسلحة نارية وتبادلوا إطلاق النيران حتى سقط 4 جثث.















