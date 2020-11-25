المجر توافق على لقاح كورونا الروسي سبوتنيك v

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قال وزير الموارد البشرية المجري ميكلوس كاسلر، اليوم الأحد، إن المجر وافقت على اللقاح الروسي "سبوتنيك v" المضاد لكوفيد-19.

وأوضح كاسلر، وهو أيضا وزير الصحة أيضا، عبر صفحته على فيسبوك، أن المركز المجري للصحة العامة منح الموافقة على اللقاح.

وكان رئيس الوزراء فيكتور أوربان قد أعلن يوم الجمعة أن الموافقة على "سبوتنيك في" وشيكة.

وهذه الموافقة هي المرة الأولى التي توافق فيها المجر على إعطاء لقاح مضاد لكوفيد-19 لم تتم الموافقة عليه بعد في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

كما يخضع اللقاح الذي أنتجته شركة "سينوفارم" الصينية حاليًا لعملية الموافقة في المجر.