موجة من الصقيع تجتاح ولاية شمال الراين ويستفاليا غربي ألمانيا

اجتاحت أجزاء من ولاية شمال الراين ويستفاليا غربي ألمانيا مساء اليوم السبت موجة من الصقيع.



وقال خبير من هيئة الأرصاد الجوية الألمانية في إيسن مساء اليوم السبت إنه لم تسقط حتى الآن سوى القليل من الثلوج، مشيرا إلى أن الخبراء لم يتوقعوا ارتفاع مسويات الخطر إلا في منطقة زيجرلاند بالولاية وحذروا من انتشار الجليد المؤدي للانزلاق.

وذكر الخبراء أن موجة الصقيع المصحوبة بالبرد ستستمر ليلا من منطقة زيجرلاند في شريط عريض فوق كل من فوبرتال ودوسلدورف ليصل إلى الحدود الهولندية.

وقالت هيئة الأرصاد إن هذه المنطقة يمكن أن تشهد على الأقل في أماكن معينة أرضيات زلقه تمثل خطورة.

ويمكن أن يصبح الأمر أكثر خطورة خلال الليل في شمال الولاية، كما ذكرت الهيئة.

وحذر خبراء الأرصاد سكان مناطق ليبه مرورا ببيليفيلد وبادربورن حتى مونستر وأونا من تساقط ثلوج كثيفة من التاسعة مساء وأشد كثافة بدءا من منتصف الليل.